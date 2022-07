Juhtkiri: edulugu, mida niipea ei tule

Märtsi algul ütles SA Läänemaa raudteeprogrammi direktor Rein Riisalu Lääne Elule antud intervjuus, et loodab väga, et ühel hetkel saame Haapsalu raudtee näitel rääkida eduloost. Turba–Haapsalu raudtee pidi tulema selline, mille eeskujul saaks muu Eesti raudtee uuendamisel järgmisi samme kavandada.

Neli kuud hiljem saatis Reformierakonnast koosnev vähemusvalitsus raudtee koos Tallinna haigla ja meditsiinikopterite hankega prügikasti. Täpsemalt kirjutati need kolm investeeringut välja Eesti taasterahastu kavast ehk Euroopa Liidu rahapajast, mis mõeldud liikmesriikidele koroonakriisist väljatulemiseks. Kõik kolm projekti olid Keskerakonnale, kelle Reformierakond valitsusest välja heitis, tähtsad teemad ja lubadused.

Haapsalu raudtee ei ole majanduslik, vaid poliitiline projekt, mis saadi tänu Keskerakonna võimulolekule liikuma. Raudteeprojekti on Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ajanud aastaid ja välja võidelnud rööbaste mahapaneku Ristini. Karilaiu ambitsioon on saada rongid käima Haapsallu välja. Neli kuud tagasi ütles Riisalu, et see, kas raudteed vaja on või ei ole, on Läänemaa jaoks olnud sama oluline küsimus, nagu oli Eesti riigi jaoks NATO või Euroopa Liidu liikmeks saamine. Tema sõnul pole Haapsalu raudtee selles mõttes ühe erakonna poliitiline projekt, vaid on tõesti poliitiline projekt – kõik saavad aru, et Läänemaa on osa Eestist ja see on ainuke Mandri-Eesti maakond, kuhu raudtee ei ulatu.

Neljapäevane valitsuse otsus, millega Turba–Risti raudteelõik rahata jäeti, tuli väga kummalisel hetkel. Ajal, mil just oli edukalt lõppenud selle lõigu ehitushange, kus erinevalt paljudest teistest viimase aja hangetest jäid pakkumused eelarve piiridesse. Ehituse algusest lahutas veel ainult üks allkiri lepingul. Kuid see allkiri, majandus- ja kommunikatsiooniministri oma, jäigi saamata. Ükskõik, kas peame raudteed Läänemaale eluliselt vajalikuks või mitte – nii lihtsalt ei teha.