Lääne Elu paberleht laupäeval, 27. juunil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 42 sekundit 0:00 / 0:42

CIA jälgis ka Läänemaal toimuvat

Ameeriklaste avalikustatud luuredokumendid näitavad, et siinsel piirkonnal hoiti Nõukogude okupatsiooni ajal silma peal eelkõige sovettide militaarrajatiste tõttu.

Artikkel jätkub peale reklaami

Maatüdruk Virumaalt tüürib Läänemaa sporti

Tänavu veebruaris täitus 60 aastat Virumaal suuskadel üles kasvanud ja end maatüdrukuks nimetaval Ülle Lassil, kes on pikalt hoidnud kätt Läänemaa spordielu tüüril.

Vallavanemate välimääraja: kas ma räägin siin mingi aktivistiga või?

Mitmekümne aasta pikkuse vaatluse järel liigitab toimetuse ajakirjanike pilk Läänemaa vallavanemad üheksasse kategooriasse.