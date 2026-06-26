Läänerannas hukkus liiklusõnnetuses inimene

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Täna kell 16.25 sai häirekeskus teate raskest liiklusõnnetusest Lääneranna vallas Tõusi külas, kus hukkus 45- aastane mees.

Lääne prefektuuri välijuhi Jaanika Pauluse sõnul sõitis esialgsetel andmetel 45-aastane mees ATV-ga mööda teed, ning kaotas masina üle kontrolli. „Juht koos masinaga keeras kraavi, ning nõnda õnnetult, et masin kukkus mehele otsa. Mees hukkus sündmuskohal. Mees ei kasutanud kiivrit ega muud turvavarustust.“

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