Lääne Elu paberleht neljapäeval, 18. juunil

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Lääne-Nigula volikogu hääletab lõhkeainetehase toetamist

Neljapäevasel Lääne-Nigula volikogu istungil hääletavad volinikud kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu jätkamise üle Piirsalus, kuhu riik plaanib lõhkeainetehast. Et see on riigi eriplaneering, siis saab vald avaldada vaid oma arvamust. Täna hääletatava otsuse eelnõu kohaselt on volikogu Piirsalu eriplaneeringu jätkamisega nõus, aga lisab nimekirja asjadest, mida riik sel juhul tegema peaks.

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Ministeerium tahab vee-ettevõtted liita

Veereformiga püütakse praegu üle Eesti tegutsevad veevärgid ühendada, et sellega reo- ja joogivee hinda alla tuua. Matsalu veevärgi juht Hans Liibek pooldab reformi täielikult, kuid Haapsalu veevärgi juhi Kaido Eriku sõnul on tegu õige asjaga, mida lahendatakse valest otsast. Maakondade võrdluses on Läänemaal juba praegu kõige madalam keskmine hind.

Haapsalu noored asutasid oma rõivabrändi

Haapsalu kooliõpilased, 16aastane Sandra Siig ja 15aastane Mia Sofie Kõrv asutasid eelmisel aastal oma rõivabrändi Samie ning avasid nädalapäevad tagasi ka e-poe. Tüdrukute sõnul sündis Samie ideest luua midagi päriselt enda oma. Mõlemad on tulihingelised moeentusiastid ja loomingulised natuurid, seega tundus neile mõte enda rõivabrändi asutamisest ahvatlev.