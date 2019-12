Olümpiakomitee kinkis Palivere põhikoolile 35 uisupaari

Eesti olümpiakomitee projekti „EOK tuleb kooli” raames jõuab kõikidesse maakondadesse nelja aasta jooksul 680 laste uisupaari. Tänavu said uisud Põlvamaa, Saaremaa, Pärnumaa, Järvamaa ja Läänemaa.

Läänemaal sai 35 paari reguleeritava suurusega uiske Palivere põhikool. Lisaks said uisud Räpina ühisgümnaasium, Saaremaal Orisaare gümnaasium, Muhu põhikool, Pärnu linna uisuplats ja Paide spordikeskus. Aastail 2020 ja 2021 jõuavad uisud ka kõigisse teistesse maakondadesse.

EOK liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi sõnul on projekti eesmärk aidata kaasa laste liikumisharrastusele ning pakkuda võimalusi erinevate aladega tegelemiseks. „2017. aastal lõpetasime eduka projekti, mille raames said kõik maakonnad täiskomplektid laste suusavarustust. Positiivne tagasiside julgustas EOK toetajate toel viima ellu uut spordivarustuse kinkimise programmi. Meie talvede heitlikke ilmasid arvestades ei ole paljude perekondade jaoks talispordivarustuse soetamine ilmselt esimene valik ning see on ka üsna kulukas. Seetõttu jätkame projekti seekord uiskudega ning iga maakonna spordiliit valib välja nende maakonnas spordibaasi või kooli, kus uiske saab laenutada,” ütles Lusmägi.

Projekt „EOK tuleb kooli” sai alguse 2010. aastal eesmärgiga edendada liikumisharrastust koolides. Projekti esimestel aastatel toetas EOK üldhariduskoole sportmängude inventariga – 15 maakonna koolideni jõudis 873 jalgpalli, 1487 korvpalli, 135 saalihoki komplekti, 131 käsipalli ja 1254 võrkpalli. Seejärel, vahemikus 2014-2017 kinkis EOK maakondadele 515 täiskomplekti laste suusavarustust: suusad, kepid, klambrid ja saapad suuruses 33-38. Nüüd on järg jõudnud uiskudeni.