Juhtkiri: avalik väljapressimine

Eesti on justkui üleöö muutunud mingiks kolmanda maailma paariariigiks: grupp seltsimehi tantsitab peaministrit nagu marionetti ja kohalikud oligarhid kuulutavad kogu riigis valitsusele väljapressimisstreigi, sest neil ei õnnestunud endale meelepärast seadust osta. Nimelt hääletas riigikogu maha apteegireformi muudatuse, mis tähendab, et alates järgmise aasta 1. aprillist ei tohi ravimite hulgimüüjad enam apteeke ise omada, vaid need peavad kuuluma proviisoritele. Eilne apteekide sulgemise aktsioon vaid kinnitas, kui hädavajalik on apteegireform, sest hulgimüüjatest apteegiomanikke huvitab vaid üks – raha.

Midagi küünilisemat kui ravimite hulgimüüjate otsus sulgeda tavaliste inimeste ees päevaks ketiapteekide uksed on raske ette kujutada. Eriti võikalt kõlab Eesti apteekide ühenduse juhi Timo Danilovi ütlus, et Eesti vabariigi riigikogu hääletus apteegireformi tagapööramise üle oli kahetsusväärne ja igal otsusel on tagajärg. Millal me ometi jõudsime selleni, et monopoolses seisundis ettevõtjad šantažeerivad riigi parlamenti ja valitsust, seades oma tahtmise läbi surumiseks ohtu ravimeid vajavate inimeste tervise? Kindlasti ei ole see sedasorti olukord, kus ainukesena peaks vapralt eesliinil seisma sotsiaalminister. Löögi all on kogu Eesti valitsuse tõsiseltvõetavus ja maine.

Siinkohal peaksid kõik kujunenud olukorraga seost omavad isikud paar sammu tagasi astuma ja tuletama endale meelde Eesti vabariigi presidendi Lennart Meri tsitaati: „Kõigist raskustest hoolimata on Eesti õppinud selgeks ühe olulise tõe: kui tahad, et sind koheldakse riigina, tuleb ka käituda riigina.”

Eesti riigi väärikus on osa poliitikute nõrkuse ja ärimeeste tekitatud pantvangikriisi tõttu saanud järjekordse täistabamuse. Eestis ei ole enam mitte valitsuskriis, vaid on põhiväärtuste kriis, mis on esimesest mitu korda hullem, sest pole enam, millele toetuda.

Kas sellist Eestit me tahtsimegi?