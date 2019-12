Veske ja Raudkats said EOK-lt tunnustuse

Eesti olümpiakomitee tunnustas kolmapäeval Hilton Tallinn Park konverentsikeskuses toimunud pidulikul tänuvastuvõtul tänavu rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt 161 medalit võitnud sportlasi ja nende treenereid.

Nende hulgas oli Haapsalu jaht Matilda 4, kes võitis augustis ORC jahtide seas Euroopa meistrivõistlused. Jaht lasti vette alles tänavu suvel. Jahi meeskond koosnes kapten Arne Veskest, lisaks temale olid meeskonnas Koit Pauts, Aso Koris, Joonas Kiisler, Maarjus Leppik, Taavi Eller ja Andrus Luht.

Samuti sai tunnustuse MK Dünamo sumomaadleja Keiro Raudkats, kes sai aprillis sumo Euroopa meistrivõistlustel kolmanda koha.

Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa avaldas tänu võidukatele sportlastele, nende treeneritele ja kaaskondsetele. „Eesti sport on laia kandepinnaga ja tipp, kes toob maailmast medaleid, istub täna siin saalis. Et teid nii palju on – medaleid on Eesti võitnud sel aastal ligi 170, on tõesti kõva saavutus ühe väikese maa kohta. Sporditulemus ei tule aga ainult sportlase töö tulemusena. Suur aitäh kõigile treeneritele, toetajatele, sponsoritele! Paljud medalistid on noored – suur tänu teie lähedastele ja vanematele, kes teie edu sära nimel teid aitavad ja motiveerivad,” ütles Sõõrumaa.

Vastuvõtul osalesid nii olümpia- kui ka mitteolümpiaaladel maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt, Euroopa mängudelt, Euroopa noorte olümpiafestivalidelt ning universiaadilt tänavu medaleid võitnud täiskasvanud, noorsportlased ja parasportlased oma treeneritega.