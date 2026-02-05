Tänavaküsitlus: kuidas teile tänavune talv meeldib?

Kuula artiklit, 2 minutit ja 25 sekundit
Kuidas teile tänavune talv meeldib?
Maimo
Margus
Urmas
Uno
Maimo
Väga meeldib. Jalutan kogu aeg. Käin Väikesel viigil jalutamas. Seal on tehtud tore liuväli. Ei ole sellel aastal suusatamas käinud.
Margus
Mulle meeldib väga selline mõnus lumine talv. Olen uisutanud ja suusatanud. Paliveres ja siinsamas lahe peal on väga hea uisurada sisse lükatud kolm kilomeetrit.
Urmas
Väga, aga võiks soojem olla. Olen suusatanud. Käin oma maja juurest üle tee metsa all suusatamas. Sõidan seal ise raja sisse.
Uno
Pole midagi ette võtnud, olen pensionär. Mulle ei meeldi talv kohe üldse. Olen
