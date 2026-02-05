Tänavaküsitlus: kuidas teile tänavune talv meeldib?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

Kuidas teile tänavune talv meeldib?

Maimo

Väga meeldib. Jalutan kogu aeg. Käin Väikesel viigil jalutamas. Seal on tehtud tore liuväli. Ei ole sellel aastal suusatamas käinud.



Margus

Mulle meeldib väga selline mõnus lumine talv. Olen uisutanud ja suusatanud. Paliveres ja siinsamas lahe peal on väga hea uisurada sisse lükatud kolm kilomeetrit.



Urmas

Väga, aga võiks soojem olla. Olen suusatanud. Käin oma maja juurest üle tee metsa all suusatamas. Sõidan seal ise raja sisse.



Uno

Pole midagi ette võtnud, olen pensionär. Mulle ei meeldi talv kohe üldse. Olen