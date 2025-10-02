Pikem õpiaeg lisab omavalitsustele ja kutsekoolidele ülesandeid

Kevadel 9. klassi lõpetajad peavad edasi õppima kuni täisealiseks saamiseni või kuni kutse- või gümnaasiumihariduse omandamiseni. See paneb keerulisse olukorda nii omavalitsused kui ka kutsekoolid, kes peavad hakkama tegelema koolide uste taha jäävad nõrgemate õpilastega.

„Kohti peab jaguma,” ütles Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare.

Samal ajal ütles Haapsalu kutsehariduskeskuse direktor Riinu Raasuke, et ega nende majagi kummist ei ole. Juba sel õppeaastal jäi kutsekooli ukse taha noori, kes lävendit ei