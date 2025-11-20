Minister: riik peab tagama postiteenuse

Eelmise nädala lõpus väisas taas Läänemaad põllumajandus- ja regionaalminister Hendrik Johannes Terras, kes kohtus projektis „Tagasi maale” osalejatega ja vabatahtlike kalakaitsjatega ning külastas ettevõtet Ohtla Lihaveis. Lääne Elu usutles ministrit aga kahel päevakajalisel teemal: ühistransport ja postiteenus.

Reedel ilmus Postimehes Priit Pulleritsu pikk lugu bussiliiklusest. Saite sugeda?

Ma ei ole seda kõike veel lugenud.

Eesti riigi ühistranspordi arengukava kuni 2035. aastani üks eesmä