Haapsalu saab juurde ligi sada elamukrunti

Haapsalu linnavalitsuses on menetluses mitu detailplaneeringut, millega kavatsetakse rajada kokku 70–80 elamukrunti.

Sel nädalal algatas Haapsalu linnavalitsus Taime tänava detailplaneeringu. Kiltsi majade taga asuvat ala kasutas kunagi riigimetsa majandamise keskus puude ettekasvatuskohana.

Praegu on Taime tänav 7 kinnistu sihtotstarve täies ulatuses maatulundusmaa. Algatatud detailplaneeringu eesmärk on see jagada 1000–1500 m² elamukruntideks.

Haapsalu planeeringuspetsialist Harles Kullik ütles, et alale mahub paarkümmend elamukrunt