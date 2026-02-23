Vabariigi 108. sünnipäeval lehvivad Eesti lipud

Kuula artiklit, 1 minutit ja 26 sekundit 0:00 / 1:26

Teisipäeval, vabariigi 108. sünnipäeval, heisatakse Eesti lipud kõikidele elu-, äri- ja büroohoonetele. Lipud heisatakse päikesetõusul ning need langetatakse päikeseloojangul. Aastapäeva tähistame nii kodudes kui ka mitmete avalike üritustega üle Eesti.

Haapsalus algab kell 11 Eesti Vabariigi 108. aastapäevale pühendatud tänujumalateenistus Haapsalu toomkirikus. Esineb naiskoor Kaasike dirigent Sirje Kaasiku juhatusel ning teenivad õpetaja Mart Salumäe ja organist Lea Salumäe. Kõne peab Läänemaa ühisgümnaasiumi kõnevõistluse võitja ja Heino Noore stipendiaat Ron Rääli.

Kell 12 toimub Haapsalu Vabadussõja mälestussamba juures pidulik Kaitseliidu Lääne maleva rivistus. Kõnelevad Lääne maleva pealik Jaanus Tuulik, Haapsalu aselinnapea Anneli Haabu, Lääne maleva kaplan Meelis Malk ja Haapsalu põhikooli kõnevõistluse võitja, 6.a klassi õpilane Emma Calero.

Vabariigi aastapäeva tähistatakse üle kogu Läänemaa. Kell 7.32 on lipuheiskamine Kirbla rahvamaja juures, viis minutit hiljem heisatakse lipp Hullos Vormsi vallamaja ees.

Kell 10.30 on mälestushetk Lääne-Nigula Vabadussõjas langenute mälestussamba juures, kell 11 Piirsalu kabelis.

Keskpäeval on mälestushetked Kullamaal ja Noarootsis.