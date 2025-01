Õhuakrobaatikatreener Berta Valdma on poolteise aastaga pannud Haapsalu lapsed ja noored õhus tantsima, kuid tema plaanid alaga on palju suuremad.

Ehkki Valdma on sporti teinud terve elu ja harrastanud eri alasid, on õhuakrobaatika saanud talle kõige südamelähedasemaks. Ta usub, et see on miski, millega jääb elu lõpuni seotuks, isegi siis, kui treeneriametit enam ei pea.

Valdma leidis õhuakrobaatika suhteliselt hilja. „Alles rõng