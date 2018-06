Galerii: tsirkusefestivali ettevalmistused Haapsalus

Täna algab Haapsalu kultuurikeskuse ees kaasaegse tsirkuse festival HOOG. Festival kestab pühapäevani ja tähistab koos loomasõpradega senise seaduse muudatust, sest kaasaegses tsirkuses hülgeid ega läbi rõnga hüppavaid lõvisid ei näe.Küll saab HOOG festivalil Haapsalus imetleda inimvõimete piirimail mänglevaid kunstilisi lavateoseid.

Esinevad üleilmselt auhinnatud artistid Saksamaalt, Soomest, Prantsusmaalt, Itaaliast, Hollandist, Uus-Meremaalt, Leedust. Festivali avaetenduses “Peatumatu hooga” ühendatakse jõud Eesti artistidega.

Festivali peakorraldaja Anu Tähemaa on õnnelik, et tal on olnud võimalus uut valdkonda Eesti laiemale avalikkusele tutvustada. „Mul on suur rõõm, et saame luua uue festivali HOOG Haapsalu linna ning pakkuda publikule uudseid ja erinevaid lavastusi. See suurepärane koostöö uue festivali näol on südantsoojendav näide kokkuhoidmisest nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil,“ lisab ta.

Fotod: Arvo Tarmula