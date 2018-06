Galerii: festival HOOG teeb publiku rõõmsaks

Foto: Arvo Tarmula

Festivali HOOG kodulehel on kirjas, et kaasaegne tsirkus püüab avastada ja laiendada inimvõimete piire – see on kunstivorm, mis kõditab närve ja pakub uutmoodi elamusi, mis sunnivad hinge kinni hoidma ning toolist haarama.

Kõike seda festivali publik täna ka sai. Lisaks veel ohjeldamatult naerda, lustida ja ise tsirkusetrikke õppida.

Teise festivalipäeva lõpetab 22.30 kultuurikeskuse kõrval algav Zerkala tulekooli tuletantsijate etendus “Viking Show”.

Festival jätkub homme hommikul.

Vaata kava siit.

