Maanteeamet otsib Valgevälja karjäärile uut omanikku

Valgevälja karjääri sissesõidul pole juba mitu kuud tõkkepuud ees, kadunud on ka kaevandust ümbritsenud kõrged liivavallid, sest hiiglaslikul liivaaugul Haapsalu linna külje all pole omanikku.

Maanteeameti karjääride juhtivinsener Silja Jaska ütles, et OÜ Lääne Teed lõpetas karjääri kasutamise ja peab läbirääkimisi, et kaevandusõigus riigile tagasi anda.

Lääne Teede juhataja Jürgen Jõelaane sõnul lõpetas nende firma Valgevälja karjääri kasutamise paar aastat tagasi: „Meil oli maanteeametiga teede hooldamise leping ja sellega tuli karjäär kaasa. Kuna leping lõppes, siis me karjääri ka enam ei kasuta.” Jõelaan lisas, et Valgevälja karjäär peaks olema ammendunud ja ka rekultiveeritud. „Paberimajandus peaks olema üleandmisel,” ütles Jõelaan.

Jaska märkis, et kui kaevandusõigus on üle antud, korraldab maanteeamet oksjoni, et leida uus kaevandaja. Loa ümbervormistamiseks võib Jaska sõnul kuluda paar kuud, seejärel läheb viis kuud oksjoni väljakuulutamiseks. „Karjääris on moodustunud nõuetekohane veekogu. Kui kaevandamine ei jätku, on korrastamistööd minimaalsed. Karjääri korrastab viimane loa omanik keskkonnaameti kinnitatud projekti järgi,” ütles Jaska.

Jaska märkis, et Haapsalu linnavalitsus võib juba praegu maanteeametile teatada, kui neil on huvi karjäär munitsipaalomandisse saada.

Haapsalu aselinnapea Helen Rammu sõnul on linnavalitsus maanteeametiga suhelnud ja oma huvist Valgevälja karjääri ning selle ümbruse vastu ka teada andnud. „Oksjon käib sellepärast, et maanteeamet tahab liivavarusid edasi müüa. Kui nad kedagi ei leia ja kaevandamise ära lõpetavad, antakse meile teada,” rääkis Rammu.

Rammu sõnul on Valgevälja liiv väga peenike, mistõttu ehituses seda kasutada ei saa, küll aga teede liivatamiseks. „See on liivakastiliiv, sellepärast keegi seda karjääri ei tahagi,” ütles ta.

Haapsalu linn näeb Valgevälja karjääris ja selle ümbruses tulevikus puhkeala, nii on see märgitud ka üldplaneeringus. Valgevälja karjäär on juba praegu populaarne ujumiskoht, sest vesi läheb järsku sügavaks.