Galerii: lumine tiir mööda Läänemaad

Kuigi tuisk ja torm on seni olnud leebem, kui ilmateenistus eile hoiatas, pole lähema ööpäeva jooksul tuule vaibumist loota.

Lääne Elu ennelõunane tiir Läänemaa teedel kinnitas, et maha sadanud lumi ja jätkuv tuisk on muutnud tee- ja sõiduolud keeruliseks.

Korralikud liiklusolud olid enne keskpäeva Ääsmäe-Haapsalu maanteel, mis on üks riigimaanteedest, millele on teehoolduseks kehtestatud kõrgeim seisunditase. Tiiru olid sahad teinud ka väiksematel riigimaanteedel, kuid kohati oli teedele tekkinud juba tuisuvalle ja roopaid.

Transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktor Raido Randmaa kinnitas ennelõunal, et riigiteedel on väljas üle 100 teehooldusmasina. „Meie esmane ülesanne on hoida põhimaanteed puhtad,” ütles Randmaa.

Kuna lumesadu ja -tuisk jätkuvad, siis tuleb valmis olla, et kõrval- ja tugimaanteede puhastamisega läheb aega ning sõiduolud on keerulised. Teed on muutunud libedaks ning tuulele avatud teedel võib olla lumevaalusid. Pidev lumesadu kestab kindlasti veel järgmised 24 tundi.

„Palume liiklejatel olla ettevaatlikud, võimalusel püsida kodus ning vältida liiklusesse minekut,” ütles Randmaa. „Kui liiklusesse on siiski vaja minna, siis veenduda, et auto on tehniliselt korras, autol on all korralikud talverehvid ning hoida auto paak ja telefoniaku täis.“

Fotod: Urmas Lauri