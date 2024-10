Torm on lähenemas – kuidas selleks ette valmistuda?

Eestisse on jõudnud sügisene torm, mille sarnaseid kliimamuutuste tõttu edaspidi ilmselt üha tihedamini taluda tuleb. Järjest suuremaks paisuvad ka selliste tormide tekitatud kahjud, kuna inimeste vara on üha väärtuslikum, täis kõrgtehnoloogiat jne. Kindlustustehnoloogiaettevõte Balcia ekspert selgitab, kuidas äärmuslikeks ilmastikuoludeks valmistuda, et vähendada võimalikke kahjusid.

„Kahjud, mida sellised loodusõnnetused meie kodudele, autodele ja aedadele tekitavad, on tõesti ebameeldivad. Üleujutatud kodude, murdunud puude ja okste poolt kahjustatud autode, äikesekahjustuste taastamine või remontimine valmistab korralikku peavalu, võtab palju aega ja nõuab märkimisväärseid rahalisi vahendeid. Kõiki kahjustusi ei ole võimalik ära hoida, kuid on mitmeid meetmeid, mis aitavad neid vähendada,“ ütles Balcia kodukindlustuse tootejuht Jelizaveta Drižiruk.

Äärmuslikest ilmastikuoludest hoiatab ette Keskkonnaagentruur, mille lehe ilmateenistus.ee eraldi osas on ka hoiatuste sektsioon. Hoiatused jagunevad kategooriatesse – kollane, oranž ja punane. Punase kategooria hoiatus on kõige kõrgema ohu tasemega, millega võivad kaasneda suured kahjustused ja on oht elule ja tervisele. Seega tasub antud lehel silma peal hoida, et ette teada, millises piirkonnas oht võib tekkida. Praegu on üle Eesti antud esimese taseme hoiatus ning kohati on see tõstetud ka teise taseme peale.

Mida saab igaüks ise teha, et oma vara kaitsta, teades, et lähenevad torm, vihmad, äike või rahe:

Sõiduvahend

Kui ilmateadlased lubavad tugevat tuult, mis võib ulatuda tormi tugevuseni, ära pargi autot puude ja elektriliinide alla. Isegi kui puud tormi üle elavad, võib su autot kahjustada murduvad oksad, langevad käbid jms. Veendu, et läheduses poleks muid esemeid, mis tugeva tuulega su autole võivad langeda.

Kui võimalik, pargi auto varjualuses, suletud garaažis või parkimismajas, et kaitsta seda vihma, rahe ja murduvate puude eest.

Pärast tugevat vihmasadu ära sõida sügavatesse loikudesse või üleujutatud aladele. See võib kahjustada su auto mootorit või põhjustada selle täieliku rikke, mõjutada elektrooniliste seadmete ja andurite tööd, kahjustada pidurisüsteemi ja tekitada muid tõsiseid kahjustusi. Kui kahtlustad, et auto võis parkides olla samuti sügava vee all, siis kuivata enne käivitamist autot põhjalikult.

Kontrolli õigeaegselt, kas su auto kaskokindlustus katab kõik ülaltoodud loodusõnnetuste põhjustatud riskid. Kui ei, siis tasub kaaluda kindlustuse ostmist laiema kattega.

Kodu

Enne tormi ja vihmasadu sulge aknad ja uksed, eriti kui su kodul on katuseaknad. Kui need pole tihedalt suletud, võib niiskus tungida siseruumidesse ja kahjustada akna konstruktsiooni, aknalauda, seinu, põrandakatet ning akna lähedal olevaid elektriseadmeid.

Ühenda elektriseadmed pistikupesadest lahti, kuna äikese löök hoone lähedale võib tekitada induktiivset voolu ja kahjustada võrku ühendatud seadmeid.

Valmista end ette võimalikuks elektrikatkestuseks, laadi mobiilseadmed ja varu piisavalt joogivett.

Veendu, et tead, kus ja kuidas saab maja peamised vee- ja elektriallikad välja lülitada, et loodusõnnetuse ajal vältida avariisituatsioone.

Kontrolli õigeaegselt, kas su kodu kindlustus on kehtiv ja kas see sisaldab loodusõnnetuste tagajärgede hüvitamist ja vastutuskindlustust. Isegi, kui oled oma vara eest hoolitsenud, aitab vastutuskindlustus juhtudel, kui sinu vara kahjustab tormi käigus naabrite vara, näiteks kui sinu batuut, grill, puu või oksad kukuvad naabri majale, aiale või hoovis olevale autole.

Ennetavad ettevalmistustööd, mis nõuavad rohkem aega ja ekspertide kaasamist:

Kodu

Kui elad eramajas, veendu, et katus ei oleks kahjustatud ja katusematerjal oleks piisavalt kinnitatud, samuti, et vihmaveetorud oleksid puhtad ja ei takistaks vee vaba äravoolu.

Veendu, et maja ümbrus oleks hästi drenaažitud, et vältida üleujutusi.

Kui aias on puud, on soovitatav regulaarselt ise või koos arboristiga neid kontrollida ja lõigata oksad, mis tugeva tuulega võivad murduda.

Paigalda piksekaitse ja ülepinge kaitsevahendid, et kaitsta kodu pikselöögi ja ülepinge eest, mis võivad kahjustada elektrijuhtmeid, elektriseadmeid ja põhjustada tulekahju.

Päikesepaneelid