Katrina Lehis võib naiskonnaga taas liituda

Eesti vehklemisringkonnas on endiselt õhus palju küsimusi, ent viimasel ajal on neile jõudumööda vastuseid otsitud. Hiljuti tekkis lootus, et olümpiavõitja Katrina Lehis liitub naiskonnaga, kirjutas Õhtuleht.

Eesti kuus tippvehklejat: Nelli Differt, Katrina Lehis, Kristina Kuusk, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Erika Kirpu kinnitasid kõik lehele, et jätkavad sportlaskarjääri. Kuigi alaliit on praegu rahaliselt raskes seisus soovib vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg naiskonna siiski kõikidele võistlustele saata. Olukorra teeb praegu keeruliseks, et naiskonna juhendaja Kaido Kaaberma lahkus ametist ja alaliit asus otsima nii nais- kui ka meeskonna peatreenerit.

Loe täpsemalt Õhtulehest.