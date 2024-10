Sõnarändajad jõuavad neljapäeval Haapsallu

Kirjanike tuur „Sõnaränd” jõuab neljapäeval Haapsallu, kus kirjanikud Tiia Kõnnussaar, Lilli Luuk ja Anti Saar kohtuvad päeval Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilastega ning õhtul Haapsalu raamatukogu lugemissaalis lugejatega.

„Nii nagu Muhamed läks mäe juurde, istub kirjanik autosse ja sõidab lugeja juurde. See on lugejatele suurepärane võimalus kohtuda lemmikkirjanikega oma kodukandis ja küsida neilt mõnusas õhkkonnas seda, mida olete kirjanduse kohta ammu teada tahtnud,” ütles Eesti Kirjanike Liidu esinaine Maarja Kangro.

Haapsalu saabuvas kolmikust on Tiia Kõnnussaar, kirjanikunimega Tia Navi, on eelkõige tuntud lastekirjanikuna. Tema raamat „Väike armastuse lugu” on võitnud põlvepikkuraamatu konkursil kolmanda koha. Lisaks on ta ajakirja Pere ja Kodu asutaja ja esimene peatoimetaja ning tema kirjutisi on ilmunud paljudes Eesti väljaannetes.

Lilli Luuk on tuntuks saanud kahe raamatuga, romaaniga „Minu venna keha“ ja novellikoguga „Kolhoosi miss“. Ta on noppinud mitmeid novelliauhindu ja aastatel 2023–2025 valiti ta kirjanikupalga saajate hulka ja 2023 pärjati ta aasta kirjanikuks.

Kolmas sõnarändaja Anti Saar on lastekirjanik ja tõlkija. Tõlkijana on ta prantsuse keelest eestindanud peamiselt proosat ning filosoofilisi ja humanitaarteaduslikke tekste.

„Sõnaränd 2024“ on 18. kirjanike tuur, mille eestvedaja on Eesti kirjanike liit ja toetaja Eesti Kultuurkapital. Tuuril osaleb kokku 18 kirjanikku ning külastatakse 14 maakonnas 19 asutust. Kirjanikud räägivad Eesti kirjanduse olevikust ja tulevikust. Tuuriga tuuakse kirjandus lugejatele lähemale ning võimalus on luua vahetu kontakt nii vanade lemmikute kui ka uusi avastusi pakkuvate kirjanikega.

Läänemaa ühisgümnaasiumis esinevad kirjanikud 10. oktoobril kell 11.30, Haapsalu raamatukogu lugemissaalis kell 17.30.