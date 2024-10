Transpordiamet hoiatab: öösel ja varahommikul on teedel libeduse tekkimise oht

Hilisõhtul langeb tee- ja õhutemperatuur paiguti 0-kraadi lähedale või kergelt miinuspoolele ning teedel tekib libeduse oht mitmel pool üle Eesti.

Teetemperatuuri langedes alla nulli on niiske või märja teepinnaga teelõikudel oht härmatise või jää tekkeks. Libeduse oht püsib hommikuni.

„Tuletame kõikidele liiklejatele meelde, et teed võivad olla libedad. Meie hooldepartnerid on valmis libedustõrje teostamiseks. Arvestama peab, et 0-kraadi ümbruses on musta jää tekkimise oht väga suur ja see võib tekkida teele väga ootamatult,“ lausus Transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul. „Palume liiklejatel olla ettevaatlikud, eriti neil, kes pole jõudnud vahetada suverehve talverehvide vastu.“

Transpordiamet soovitab liiklejatel teekonda planeerides varuda tavapärasest rohkem aega, vajadusel vähendada sõidukiirust, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet. Enne sõidu alustamist tasub vaadata teeolusid portaalist Tark Tee.

Kindlasti tuleb sõidukijuhtidel üle vaadata oma auto ja selle varustus. Oluline on sõita tehniliselt korras ja talvehooajaks ettevalmistatud sõidukiga. Kontrollida, et pidurid, tuled ja kojamehed oleksid töökorras.

Lisaks tuletame meelde, et naastrehvide kasutamine on lubatud alates 15. oktoobrist, talverehvid peavad kõikidel sõiduautodel all olema hiljemalt 1. detsembriks.

Teeilmajaamade poolt mõõdetud teetemperatuuri ja teeseisu näed SIIT.