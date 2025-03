Transpordiamet: 60% autojuhtidest kasutab sõidu ajal mobiiltelefoni

Uuringud näitavad, et 60% autojuhtidest kasutab sõidu ajal mobiiltelefoni, neist 16% teeb seda sageli. Kuigi üldine telefonikasutus roolis on vähenemas, on sage kasutamine taas tõusuteel.

Eelmisel aastal juhtus vähemalt 11 rasket liiklusõnnetust, kus üheks riskiteguriks oli roolis kõrvaliste tegevustega tegelemine. „Hajameelsed juhid kipuvad rohkem kihutama, neil