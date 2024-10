Kogu Eesti on saanud tugeva tuule hoiatuse

Keskkonnaagentuur on kolmapäeval kogu Eestile andnud tugeva tuule hoiatuse, kusjuures Soome lahe idaosa ja Peipsi järv suisa teise taseme hoiatuse.

Mandrile ja saartele on keskkonnaagentuur andnud seoses tugeva tuulega esimese taseme hoiatuse. See tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik ning arvestada tuleb sellega, et inimegevus võib olla ilmast mõjutatud.

Tuule kiirused ulatuvad mandril valdavalt kuni 20 meetrini sekundis, Saaremaal ja Hiiumaal 23 meetrini sekundis.

Soome lahe idaosale ja Peipsi järvele antud teise astme hoiatus tähendab, et esineb tavatuid ilmastikunähtusi. “Ole väga tähelepanelik ja jälgi pidevalt ilmaprognoosi. Ole teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. Järgi kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi,” soovitab keskkonnaagentuur teise taseme hoiatuse puhul.