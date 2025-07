Elektrilevi hoiatab: äikesetormid võivad kaasa tuua ulatuslikke elektrikatkestusi

Kuula artiklit, 3 minutit ja 16 sekundit 0:00 / 3:16

Keskkonnaagentuur on andud tormihoiatuse eelolevaks nädalavahetuseks äikese ja tormituultega kuni 25 m/s, lisaks on oodata vihma ja rahet. Tegemist on väga keeruliste ilmaoludega, mis võivad põhjustada ulatuslikke elektrikatkestusi. Elektrilevi on tormiks valmis suurendatud jõududega ja rakendatud on ka vabatahtlik kriisireserv.

Reede õhtupoolikul jõuavad äikesevihmad Lõuna- ja Kagu-Eestisse, mis liiguvad loode-põhja suunas ning toovad kaasa tugeva vihmasaju ning tormituuled kuni 25 m/s ja üle selle, võimalik on rahe. Selline ohtlik ilma toob murrab puid ja oksi, mis võivad põhjustada ulatuslikke elektrikatkestusi.

„Elektrilevi on äikesetormidest tingitud rikete lahendamiseks suurendatud jõududega valmis. Samuti on valmis meie vabatahtlik kriisireserv ja laiendatud koosseisus juhtimiskeskus. Paneme ka inimestele südamele kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus ning varuda joogivett ja toitu, laadida akud,” sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Välgutabamus majja või maasse, kus paiknevad maakaablid, võib tekitada tulekahju ja pistikupesadesse jäetud seadmetes lühised.

Enim ohustatud seadmed kodudes on toiteplokkide ja laadijatega ruuterid, digiboksid, arvutid, telerid, mobiililaadijad. Äikese korral on tähtis kõik elektriseadmed seinakontaktidest välja võtta. Samuti tuleb lahti ühendada internetikaablid ja vanemate telerite puhul antennikaablid, sest ülepinge liigub ka mööda nõrkvoolukaableid.

Palume elanikel valmistuda äikesetormideks ja elektrikatkestusteks, siin on abistavad juhised: Elektrikatkestus – Olevalmis.ee

Juhised, kuidas käituda äikesetormide ajal

Enne tormi

Korja õuest kokku esemed, mis võivad tuulega lendu minna.

Tangi sõiduki paak täis ning pargi sõiduk lagedale või garaaži, mitte puude alla.

Lae mobiiltelefon ja akupank.

Võta vooluvõrgust välja kõik elektriseadmed.

Varu joogivett ja toitu ning veendu, et lähedased on teadlikud võimalikust tormist ja nendega on kõik hästi.

Äikese ajal

Ära lae elektriseadmeid nagu akud, telefonid, auto, elektritõuks jne.

Ära otsi varju puude ja elektrimastide ning elektriliinide läheduses.

Ära jookse õues.

Ära vaata äikest lahtise akna peal.

Ära käi duši all või vannis ega saunas.

Ära tee ahju tuld.

Tormi ajal



Püsi siseruumides ja hoia lemmikloomad toas.

Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele langeda võivate puude ja muude takistustega.

Hoia eemale mahalangenud elektriliinidest ja teavita nendest Elektrilevi rakenduse MARU kaudu või rikketelefonil 1343.

Elektrikatkestuse korral kasuta valgusallikana pigem patareidel töötavat taskulampi, mitte küünlaid.

Elektrikatkestustest anna teada rakenduse MARU kaudu või rikketelefonil 1343.

Inimvigastuste ning otsest ohtu kujutavate purustuste korral helista hädaabinumbril 112.

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.