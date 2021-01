Nakkuskordaja on Eestis langenud üheni

Eesti sai aastavahetuse pidustused üle elatud ilma, et nakatumine tõuseks. Ettevaatlikult on põhjust rõõmustamiseks – nakatumiskordaja on langenud ühe kanti, kirjutas ERR.

Kui möödunud nädala lõpus oli nakatumiskordaja R veel 1,1, mis tähendab, et iga koroonaviiruses olev inimene annab haigust edasi 1,1 inimesele, siis praeguseks võib väita, et saabunud on stabiliseerumine ja nakatumiskordaja on ühe kandis.

Teadusnõukoja liige, matemaatilise statistika professor Krista Fischer ütles ERR-ile, et kuigi ainult andmete pealt arvutades võib R olla jätkuvalt pisut üle ühe, pole ta nii kindel, et see ka tegelikult ühest kõrgem on – pigem vastupidi.

„Eile oli see täpselt üks. Nakatumiskordaja on täna kas täpselt üks või veidi alla, aga nakatumine sõltub testimisest ja testimine omakorda sõltub nädalapäevast. Sada protsenti kindel pole, aga ma pigem ütlen, et R ei erine olulisel märral ühest. Tänane nakatunute arv ka pigem madalam,” kommenteeris Fischer.