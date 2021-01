Nudelman, Kallemets ja Martna Matt on Jõudi aasta tegijad

Eestimaa spordiliit Jõud autasustas maakondade parimaid noortetreenereid, kohaliku spordielu edendajaid ja piirkondlikku spordisündmust.

Spordiliidu Jõud aasta tegijad valiti maakondade spordiliitude esitatud kandidaatide hulgast ja Läänemaalt olid nendeks tennisetreener Igor Nudelman, kohaliku spordi edendaja Mati Kallemets ja piirkondliku spordisündmusena maadlusvõistlus Martna Matt.

Haapsalu tennisekooli treeneri Igor Nudelmani puhul on esile tõstetud seda, et ta suudab kõiki õpilasi olenemata vanusest ja tasemest võrdselt võtta ja motiveerida neid tennisega tegelema. Tema käe all treenivad õpilased on olnud väga edukad nii Läänemaal kui ka üle Eesti toimuvatel võistlustel ning turniiridel. Oma õpilastele on ta eeskujuks ka ise võisteldes ning Läänemaal toimuvate tennisega seotud võistluste jms korraldamisel on ta alati nõu ja jõuga abiks.

Spordielu edendaja kategoorias pälvis Mati Kallemets tähelepanu oma järjekindlusega Palivere liikumisradade projekti edendamisel. Tema eestvedamisel ja koostöös Palivere kettagolfiharrastajatega on valminud 27 korviga kettagolfirada. Eelmisel aastal sai valmis invatualett ja rada invasportlastele, valmimas on kunstlume tootmise süsteem.

Läänemaa aasta piirkondlik spordisündmus on Tiit Seitoni eestvõttel juba 15 aastat korraldatav maadlusvõistlus Martna Matt, mis toob igal aastal väikesesse Martna külla noored maadlejad üle Eesti. Võistlus on leidnud kindla koha ka Eesti maadlusliidu võistluskalendris. Mullu veebruaris peetud juubelivõistlusel osales rekordiliselt lausa 90 poissi ja tüdrukut üle terve Eesti. Martna Matt on 15 aastat suutnud tuua ühte väikesesse kohta maakonna tipptasemel sporti ja andnud kõige väiksematele spordihuvilistele eduelamuse.