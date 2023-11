Koroona tõstab Läänemaal taas pead

Terves Eesti on taas tõusuteel koroonaviirusesse nakatumine. Ka Haapsalu perearstid tunnistavad, et haigeid on viimase kahe nädala jooksul üha rohkem.

Haapsalu perearst Piret Mets tõdes, et tema patsiendid on viimaste nädalate jooksul sagedamini koroonasse haigestunud. Ta muretses aga, et paljud ei tee haigestudes ise kodus testi. Metsa sõnul põevad vanemas eas inimesed raskemini.

Ka perearst Krista Raag nentis, et haigust on jälle rohkem. „Tõus on toimunud mõne nädalaga,“ ütles ta.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!