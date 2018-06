Nüüdisaegne tsirkus on kui teatrietendus

Reedest pühapäevani vallutab Haapsalu tsirkusefestival Hoog.

Festivali korraldaja Anu Tähemaa sõnul ühendab tänapäevane tsirkus eri kunstivormid. Kui traditsioonilises tsirkuses demonstreeritakse trikki, sellele järgneb aplaus ning tuleb järgmine trikk, siis moodne tsirkus on võrreldav teatrietendusega, kus on oma lugu; selle käigus tehakse tsirkusetrikke, kuid neile eraldi ei aplodeerita.

Uus tsirkus sai alguse 1970. aastal Prantsusmaal kantuna soovist tuua tsirkus inimesele lähemale. Seetõttu muutusid oluliseks etendused tänavatel, teatrites ja teistes avalikes kohtades.

Tähemaa sõnul peetakse klassikaliseks tsirkuseks rändperekonda, kes enamasti näitab ebatavalisusi, näiteks habemega naisi või kahe peaga inimesi, ning trikke õpetatakse põlvest põlve. Need kõik on tänapäevases tsirkuses kõrvale jäänud. Ka puuduvad loomad ja traditsioonilised punase ninaga klounid, kes viskavad üksteist tordiga näkku.

Siiski on festivali Hoog peaesineja kloun – Saksamaa artist Matthias Romir. Romir pole aga kloun klassikalises mõistes, vaid depressiivne kloun, kes žongleerib eri vahenditega. Kuigi ta esinemiskostüümi juurde kuulub ka suurenenud nina, ei meenuta ta välimuselt klassikalist klouni. „Selles armsas, natukene halenaljakas ja äratuntavas iseendas paneb ta publiku muigama, sisemiselt naerma ja võibolla ka nutma,” kirjeldas Tähemaa.

Haapsalu etendusse koondab Romir oma nelja parima etenduse materjali. „Ta paneb kokku tänapäeva inimese elu,” ütles Tähemaa.

Korraldaja sõnul on ka Saksamaal tsirkus veel traditsioonilise tsirkuse staadiumis – alles möödunud aastal toimus Berliinis esimene moodsama tsirkuse etendus. Romir on siiski suutnud end nüüdisaegse tsirkuse maailma sisse süüa.

Etendusi igale maitsele

Eraldi etendus on Haapsalu festivalil mõeldud kuni kaheaastastele lastele. Läti tantsuteatri Dansema etendus on üles ehitatud nii, et laps jõuab seda jälgida, kaasa mõelda ja soovi korral ka ise esineda. Etenduses osalejad istuvad valgustatud tantsupõrandale artistide kõrvale, kes on mängulise tegevuse kaudu lastega dialoogis.

„Annab lapsele vaba voli ja lapsed saavad suurepäraselt aru. See on täiesti eriline kogemus lastele ja vanematele,” ütles Tähemaa. See trupp tuleb Haapsallu otse Shanghaist ja Singapurist.

Peale beebide kaasatakse tsirkusefestivalil ka ratastoolis inimesed. Tähemaa sõnul haarabki sotsiaalne tsirkus gruppe, kes võivad muidu kõrvale jääda, näiteks vange, puudega inimesi, vanureid. Tähemaa rääkis, et näiteks žongleerimine hoiab aju hästi tegevuses, nõnda säilib sellega tegeleva vanuri osavus ning kui lisandub veel hea emotsioon, on ka inimese elukvaliteet parem. Haapsalu festivalil kaasatakse tsirkusse ratastoolis inimesed.

Festivalil näeb ka Thomas Moncktoni etendust „Only bones”, mis on kombinatsioon füüsilisest teatrist, valgus- ja visuaalefektidest ning helikunstist. Etenduses on ühendatud kehamanipulatsioon, tsirkus ja nüüdisaegne klounaad. Etenduses on üks artist ja üks lamp, rõhk on detailidel ja minimalismil.

Laupäeva õhtul saavad kõik soovijad tasuta vaadata Tartu tulekunstikooli Zerkala õpilaste tuleetendust „Viikingid”. Esitatav lugu põhineb põhjala mütoloogial. Etteaste käigus saab näha tuleheeliksit ja hüpnotiseerivat keerlemist tuleseelikuga.

Ise proovida

Haapsalu kultuurikeskuse ümber on loodud festivaliala, kus saab nautida tsirkusetegevusi terve päev, loovutades viis eurot.

Päeva jooksul näevad ka festivaliala külastajad kõrgkvaliteetseid etendusi. Tähemaa toob neist välja Itaalia tänavaesineja Otto il Bassotto, kes esineb siin kummipea-etendusega. Tänaval esineja ümber kogunevad tavaliselt tuhanded huvilised. „Mul on natuke mure, kas ta teeb üldse suu lahti või ei tee, kui ma pakun talle publikuks sadat inimest,” muretses Tähemaa, kelle sõnul on ta seda artisti üritanud Eestisse saada kaks aastat ja kui see ei õnnestunud, broneeris Tähemaa itaallase tänavuseks festivaliks..

Pärast etendust saavad soovijad festivalialal tsirkusevahendeid proovida – näiteks žongleerida, proovida ise žongleerimispalle teha, harjutada tasakaalu, proovida õhuakrobaatikat või monorattaga sõitmist. „Kui kasvõi korra proovida, siis väärtustatakse selle asja meisterlikkust ka lava peal,” ütles Tähemaa.

2015 tegi Tähemaa festivali Tallinnas, kus see kogus 11 000 pealtvaatajat. “Meil läks ülihästi,” ütles ta. Seekordse festivali nimel on 30 inimest aasta otsa tööd teinud.

Haapsallu tõi festivali juhus. “Olin koos oma mentoriga Hollandist metsas mustikal ja mõtlesin, et Gülnar Murumägi (Haapsalu kultuurikeskuse direktor) on ammu mind külla kutsunud. Tulime,” rääkis ta. “Ja kui mentor nägi kõiki Haapsalu esinemiskohti ja soppe, ütles ta, et sa ei kujuta ette, millise potentsiaaliga Haapsalu on.”

Suured festivalid liiguvad suurtest linnadest ära, sest inimesed on väsinud massiliikumisest. “Nad otsivad otsest kontakti,” ütles Tähemaa.

Festivali Hoog kava

Reede, 8. juuni

11–12 Beebietendus „Twinkles” – Dansema tantsuteater (LT), Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis

15.30–16.15 Lastelavastus „Halloo” – Tantsuklubi Koit (EST), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

16.30–17 Ratastooliprojekt „Connected” – Marco Bonisimo (NL), T-Stuudio (EST), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

18.30–20.30 Festivali avaetendus „Peatumatu hooga” – eri artistid, Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

21.15–22 Juturing „Artist talk”, Haapsalu kultuurikeskuse festivaliklubi

22.30–23.30 „Drüaad” – Grete Gross (EST), Haapsalu kultuurikeskus

Laupäev, 9. juuni

10–11 Beebietendus „Twinkles” – Dansema tantsuteater (LT), Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis

12.30–13.15 „Rubber head” – Otto il Bassotto (IT), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

14.30–15 „Football Show” – Marco Bonisimo (NL), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

15.15–15.45 „Žongleerimise õpituba algajatele” – Marco Bonisimo (NL), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

15.30–16.10 „Comedy show” – Magic Thor (SWE), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

16.15–16.25 „Tickle” – Kert ja Saana (EST-FIN), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

16.40–17 Diabolo õpituba algajatele – Mikk ja Paul (EST), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

17.15–17.55 „Rubber head” – Otto il Bassotto (IT), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

18–18.10 „Control” – Saana Leppänen (FIN), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

18.30–19.15 „Only Bones” – Thom Monckton ja Kallo Collective (FIN-NZ), Haapsalu kultuurikeskus

19.30–20.50 „Life is short stories” – Matthias Romir (GER), Haapsalu kultuurikeskus

21.15–22 Juturing „Artist talk”, Haapsalu kultuurikeskuse festivaliklubi

22.30–23.05 „Vikings show” – Zerkala tulekool (EST), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

23–23.55 DJ Madis Karu (EST), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliklubi

Pühapäev, 10. juuni

11.15–11.55 „Rubber head” – Otto il Bassotto (IT), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

12–12.50 „Siis kui sa magad” – tsirkusestuudio Folie (EST), Haapsalu kultuurikeskuse suur saal

13–13.30 „Football show” – Marco Bonisimo (NL), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

13.40–14.10 Akrobaatika õpituba algajatele – Marco Bonisimo (NL), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

14.30–15.15 „Only Bones” – Thom Monckton ja Kallo Collective (FIN-NZ), Haapsalu kultuurikeskus

15.30–15.50 Diabolo õpituba algajatele – Mikk ja Paul (EST), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

16–16.10 „Tickle” – Kert ja Saana (EST-FIN), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

16.15–18.15 „Noored hoogsad” – Eve stuudio, tsirkusestuudio Folie, Partnerakro (EST), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

18.30–19.15 „Sans arrêt” – el Nucleo (FRA), Haapsalu kultuurikeskuse festivaliala

19–23 Festivali klubi Haapsalu kultuurikeskuses

www.hoogfestival.com