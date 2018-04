Haapsallu tuleb maailmakuulus depressiivne kloun Matthias Romir

Kaasaegse tsirkuse festivali HOOG peaesineja on Saksamaalt pärit maailmakuulus depressiivne kloun Matthias Romir. Kokku annab artist Eestis kaks etendust 6. juunil Tallinnas ja 8. juunil Haapsalus.

Romiri lavastus „Life is short stories“ ehk „Lood elust enesest“ on armastatud artisti nelja etenduse tervikuks põimitud paremik. Tsirkuse keeles jutustatud lood on kord konkreetsed või siis abstraktsed, valjud või vaiksed, totrad või tõsised, kuid alati koomilised ning elust enesest. Tegemist on humoorikalt kurbliku lavastusega, mille olukorrad tulevad mõnusalt tuttavad ette igaühele.

Tsirkusekunstnik Matthias Romir on professionaalne tsirkuseartist, kelle põhilisteks žanriks on žongleerimine ja klounaad, kuid lisaks on ta ka hea näitleja, osav rulluisutaja ning meisterlik monorattur, sidudes oma lavastused ka videokunstiga.

Tuntud artisti soolokarjäär sai alguse 1993. aastal, mil ta lõi oma esimese sooloetenduse, olles ise vaid 13. aastane. Tänaseks on Romir andnud etendusi maailma eri paigus ning võitnud mitmeid auhindu nii Saksamaal, kui ka mujal Euroopas.

