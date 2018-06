Haapsalu politsei otsib kahte varastatud jalgratast

Üks jalgratas varastati 23. mail Haapsalu põhikooli juures olevast jalgrattahoidlast ja teine samal päeval Tallinna maanteel asuva elumaja juurest.

Kooli juurest varastatud ratas (fotol) on musta ja kollast värvi Classic Star 24.

Tallinna maanteelt varastatud naisteratas on tumepunast värvi. Pedaalid on erinevad ja rehvid eri mustriga – esiratta rehvil on punane triip, tagumisel seda ei ole. Rattal on musta värvi naistesadul ja kaks signaalkella, millest töötab üks.

Kõigil, kes on kirjeldatud rattaid näinud, palutakse sellest teada anda telefonil 58 836 534 või 53 323 122 või e-mailil sigrid.siht@politsei.ee või erika.moskvina@politsei.ee.