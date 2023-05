Sügisest saab Haapsalus õppida žongleerimist, akrobaatikat ja õhuakrobaatika.

Stuudio Bcirq eestvedaja Berta Valdma ütles, et mõte Haapsalus trenne tegema hakata oli tal juba ammu. Esialgu mõtles ta alustada umbes viie aasta pärast, kui on ka ise kogenum, kuid elul olid teised plaanid. „Kolisin Haapsallu ja see on ainuke asi, mida teha oskan,” ütles Valdma.

