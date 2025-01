Juhtkiri: kummi venitamine pole edu

Kolumnist Anvar Samost kirjutab tänases Lääne Elus, kuidas valitsus on hakanud rohepöörde teemal kummi venitama. Loomulikult noogutab kaasa riiklik Eesti Energia, kes loodab, et põlevkivi ahju ajamine jätkub nagu varemgi.

Kliima soojenemine on ammu näha kliimakaartidelt, kus igal aastal püstitatakse uus soojarekordeid. See on näha pilgust aknast õue, kus aastaaja järgi peaks valitsema tõsine talv, aga on kena kevadine sulailm. Kliima soojenemise eitamiseks peab tänapäeval olema ikka puruloll.

Rohe