Haapsalu postkontor kolib kaubamajja

Haapsalu postkontor kolib senisest asukohast Nurme tänaval kaubamaja esimesele korrusele, kus avab uksed 26. oktoobrist.

Omniva kommunikatsioonijuht Madiken Oja ütles Lääne Elule, et postkontori külastatavus on vähenenud ja kontor kolitakse väiksemale pinnale. Oja täpsustas, et külastatavus on vähenenud üle 30 protsendi.

„Omniva postkontorid jäävad maakonnakeskustes avatuks, kuid kohandame ruumide suuruse vajadustega. Haapsalus saame tuua postkontori inimestele mugavamasse asukohta, kus postiasjad saab korda ajada koos teiste igapäevaste toimingutega,” ütles Omniva jaotus- ja postivõrgu juht Lylian Peek.

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Oja kinnitas, et lahtiolekuajad ei muutu. Senises asukohas Nurme 2 on postkontor avatud kuni 21. oktoobrini. 22. ja 23. oktoobril on kontor kolimise tõttu suletud.

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