Eesti Post tekitas Läänemaal kaose

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Augustis on postkastist sageli tühjaks jäänud. Foto arhiiv

Ajalehed-ajakirjad ei jõua juba paar nädalat läänlaste postkastidesse õigel ajal, sest kogenud postiljonid on töölt lahkunud ja uued ei oska veel posti kohale viia.

Sinalepa küla postkastid jäid teisipäeval tühjaks. „Ei saanud me Lääne Elu ega Postimeest ega Naistelehte,” ütles kohalik elanik (nimi toimetusele teada). Kui ta helistas Omnivasse, siis öeldi sealt, et kohale jäi toomata kogu Ridala kandepiirkonna post. „Öeldi, et ei ole inimest, kes kannaks,” ütles elanik.

Haapsallane (nimi toimetusele teada) leidis neljapäeval postkastist poolteise nädala taguse Lääne Elu, millel oli võõras aadress. 19. augus

