Lihula Coop laieneb Tõstamaale

Lihula tarbijate ühistu ehitab Tõstamaale uue kaupluse, mis on ühistu esimene oma ehitatud pood.

Kõik senised Lihula tarbijate ühistu kauplused tegutsevad hoonetes, mis juba olid olemas. „Oleme laiendanud Lihula Coopi ja 2023. aastal tegime Kullamaale juurdeehitise, aga Tõstamaa on päris esimene oma ehitatud maja,” ütles Lihula tarbijate ühistu juhatuse esimees Margit Sibul Lääne Elule.

Tõstamaa juurtega Sibul ütles, et plaan seal kauplus avada oli juba ammu. „Juba 2020. aastal vaatasin, et sinna võiks poe teha, rahvast ju on,” ütles Sibul. Toona rääkis ta mõttest ka tollasele juhatuse esimehele Arvo Miilmetsale. „2023. aastal ostsime krundi, augustis saime ehitusloa,” ütles Sibul.

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Praeguseks on ehitus alanud. „Postid on püsti ja 9. oktoobril on sarikapidu,” ütles Sibul.

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