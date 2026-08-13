Omniva paigaldab Linnamäele pakiautomaadid ja sulgeb postipunkti

Postivõrgu kaasajastamise käigus paigaldab Omniva Linnamäele kaks pakiautomaati ja sulgeb madala külastatavuse tõttu postipunkti.

Üks uus pakiautomaat on planeeritud Oru kultuurisaali juurde ja teine Linnamäe arenguseltsi maja juurde. Kui automaatide täpne asukoht ja paigalduse aeg on teada, teavitatakse sellest piirkonna elanikke esimesel võimalusel.

„Postiteenuste iseloom ja osutamine on muutumas. Meil on hea meel, et Omniva paigaldab Linnamäele pakiautomaadid, sellega muutub pakiteenus, kui üks põhilisi tarbitavaid teenuseid, ka senisest parem