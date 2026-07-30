Linnamäe kontsertide päevale paneb punkti Ant Nurhan

Linnamäe kontsertide päevale paneb laupäeval punkti Ant Nurhan kontserdiga Tondi talus.

„Ant on ilmselt sel aastal kõige nimekam,” ütles Linnamäe kontsertide päeva korraldaja Kadi Paaliste Lääne Elule. Mullu hullutasid rahvast Jüri Pootsmann ja Dagö, üles on astunud artistid Bonzost ja Siiri Sisaskist Tšellopoiste (Kaspar Kluge ja Anton Hannes Karin) ning Estonia poistekoori meeskvintetini välja. „Mis seekord eristub, on kindlasti Minu Isa oli Ausus Ise Margo Miti ja Gaute Kivistikuga,” ütles Paaliste.

Kontsertide päev toob igal aastal Linnamäele kokku sadu kuulajaid. „Ühele kontserdile mahub 150–350 inimest. Rekord on olnud 400,” ütles Paaliste. Korraldajana hoiab ta hinge kinni, kas ikka tullakse. „Aga kaheksa korda on tuldud, küllap tullakse tänavu ka,” sõnas Paaliste.

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