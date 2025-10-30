Janno Randmaa jätkab Lääne-Nigula vallavanemana

Teisipäeval allkirjastatud Lääne-Nigula uus koalitsioonileping näeb ette, et vallavanemana jätkab Janno Randmaa ja volikogu hakkab juhtima Kadi Paaliste.

„Nii me kolmekesi kokku leppisime,” ütles Randmaa. Lääne-Nigulas moodustatakse koalitsioon valimisliidu Oma Inimesed, sotsiaaldemokraatide ja EKRE vahel. Vallavanema koht jäi kokkuleppe järgi valimisliidule ja volikogu esimehe