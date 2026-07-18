Valge Daami mootorrattasõu kolib lossihoovi

Valge Daami mootorrattasõu toimub tänavu enne Valge Daami aega. Foto: Juhan Hepner

Tänavu peetakse Valge Daami mootorrattasõud Valge Daami festivalist paar nädalat varem ehk juba 15. augustil. Sõu keskmes on ümbertehitatud ja omavalmistatud tsiklite kokkutulek ja näitus.

Meelis Palm sõud korraldavast Haapsalu motoklubist Müristaja rääkis, et varasema kuupäeva peamine põhjus on see, et motosõu ei langeks samale ajale teiste mootorrattaüritustega Eestis. „Mis ei tähenda, et see tulevikus kunagi Valge Daamiga taas samal ajal poleks. Vaatame, kuidas sel aastal läheb,” lausus Palm.

Üks suur muutus on varasemaga võr