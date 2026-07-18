Lääne-Nigula palkab haridusspetsialisti

Lääne-Nigula vapp.

Lääne-Nigula haridusspetsialisti kohale kandideerib seitse inimest.

Lääne-Nigula haridusosakonna juhataja Solveig Edasi ütles Lääne Elule, et tuleval teisipäeval vaadatakse avaldused läbi ja otsustatakse, kes seitsmest pääseb edasi vestlusvooru.

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Lääne-Nigula vallavalitsus otsis konkursiga uut haridusspetsialisti, sest seni seda tööd teinud Heili Lukas leidis endale teise töö.

Lukas töötas Lääne-Nigula haridusspetsialistina mullu veebruarist, kui endine lahkus ametist, sest käis tööl Raplamaalt ja leidis töökoha kodule lähemal.