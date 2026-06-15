Lääne Elu paberleht teisipäeval, 16. juunil

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Matkaautoomanike klubi nõuab linnavalitsuselt selgitust tasu kohta

Klubi Eesti Karavan on pettunud, et Haapsalus on matkaautode parkla tasuline, ja nõuab linnavalitsuselt selgitust, miks tuleb parkimise eest maksta. 6. juunist tuleb Haapsalus matkaauto parkimise eest linnale tasuda 15 eurot ööpäevas. Nädalaga registreeris oma peatumise 19 matkaautot.

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Risti apteekri, kaitseliitlase ja leiutaja elu valati raamatusse

Enne teist maailmasõda Ristil elanud kaitseliitlase, apteekri ja leiutaja Ivo Lillioja elu kirjutas ajaloolane Merike Jürjo kaitseliidu Risti malevkonna eestvõttel raamatusse. Raamatut „Saatusest suurem. Ivo Lillioja – kaitseliitlane ja leiutaja Ristilt” esitlesid autor ja Risti malevkond Risti raudteejaamas pühapäeval, kohe pärast juuniküüditamise mälestushetke lõppu. Lillioja koos abikaasa Anna ja kolme lapsega oli nende seas, kes 85 aastat tagasi küüdirongiga Siberisse saadeti.

Haapsalu laskurid tõid Eesti meistrivõistlustelt 13 medalit

Nädalavahetusel Elvas peetud juunioride Eesti meistrivõistlused laskmises päädisid Haapsalu laskureile suure saagiga: koju toodi viis kulda, viis hõbedat ja kolm pronksi. „Medaleid tuli mitte enam peo, vaid lausa käruga,” ütles laskmistreener Mati Seppi. 13 medalist 11 olid võistkondlikud.