Haapsallase vahendatud lasteraamat sai USAs auhinna

Haapsalu tõlkija Adam Culleni inglise keelde vahendatud lasteraamat „Luukere Juhani juhtumised“ sai USAs raamatukogude ühingu auhinna.

„Mildred L. Batchelderi auhind on hästi mainekas,“ ütles Ameerikas sündinud ja kasvanud Cullen. „Paremaid hindajaid kui raamatukoguhoidjad ei oska ma ette kujutada.“

Eesti lasteraamat pälvis auhinna esimest korda.

Batchelderi auhinnaga pärjatakse Ameerika kirjastajat, kes on välja andnud silmapaistva tõlkeraamatu, mis on algselt ilmunud mingil muul maal kui USA ja kirjutatud mingis muus keeles kui inglise keel.

Triinu Laane raamatu „Luukere Juhani juhtumised“ andis välja New Yorgi kirjastus Restless Books. Teose on illustreerinud Marja-Liisa Plats. Culleni tõlkes sai Juhanist John ja raamat pealkirjaks „John the Skeleton“.

Eestis on „Luukere Juhani juhtumised“ 2020. aastal välja andnud kirjastus Päike ja Pilv. „Kirjastus võttis minuga ü