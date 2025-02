Virtsus võistles 40 last ja lapsevanemat

Jaanuari viimasel päeval kogunesid noored ja vanad spordisõbrad Virtsu kooli spordihoonesse iga-aastasele sisekergejõustikuvõistlusele. Kui varem korraldas võistlust Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi ja see toimus Lihulas, siis nüüd viis jõuproovi läbi kergejõustikuklubi Fast Feet Estonia. Vaid viis kuud tegutsenud uue klubi sportlased on näidanud lühikese ajaga häid tulemusi, eriti just jooksuüritustel.

Reedel võistles Virtsus 40 last ja noort, kuid spordiriided tõmbasid selga mitu lapsevanemat ja ka laste treener.

Kavas oli kolm traditsioonilist ala: 4 x 10 meetrit klotsijooks, paigalt kolmikhüpe ja topispallivise.

Kõige noorem võistleja oli nelja-aastane Virtsu lasteaialaps Aron Roomets, kes hüppas kolme sammuga 2,5 meetrit. Lasteaias käiv Virtsu tüdruk Liise Vamper sai klotsijooksus kirja aja 15,6