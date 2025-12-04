Haapsalu poiss sai leiutajate konkursil kolmanda koha

Haapsalu innovatsioonikeskuse Innokas õpilane Johannes Raudvee sai reedel Tallinnas Energia avastuskeskuses kätte õpilasleiutajate riikliku konkursi 3. preemia 2. kooliastme leiutajate hulgas.

Raudvee leiutis kannab nime Ampullitroll. „Mu ema töötab haiglas ja neil on selline probleem, et kui ampull lahti murda, võib see lihtsalt katki minna. Mõtlesin, et ampulli ei peaks käega avama. Võiksin leiutada masina, kuhu paned ampulli sisse, vajutad nuppu ja see avab ampulli turvaliselt sinu eest,” rääkis Raudvee.

„Ampullitrolli pead natukene lahti võtma ja sinna ampulli sisse panema. Pead jälgima, et oleks õigetpidi. Paned leiutise uuesti kokku tagasi ja see murrab ampulli lahti,” kirjeldas ta.