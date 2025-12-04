Alustas Haapsalu lahe koostöökogu

Keskkonnaamet kutsus kokku Haapsalu lahe koostöökogu, et otsida lahendusi veekogu seisundi parandamiseks. Keskkonnaameti veemajanduskava koordinaator Carola Väli ütles Lääne Elule, et koostöökogu koguneb vähemalt kaks korda aastas, aga vajadusel ka sagedamini, kui on teemasid, mis eeldavad kiiremat arutelu. Lisaks Haapsalule moodustati sarnane koostöökogu Harku järve seisundi parandamiseks.

Esimesel kokkusaamisel osalesid Lääne-Nigula vallavalitsuse ja Haapsalu linnavalitsuse esindajad, SA L