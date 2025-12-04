Mullused sissemurdmised on kohtusse jõudmas

Politsei on tuvastanud kaks meest, keda kahtlustatakse mitmes eelmise aasta lõpus toimunud sissemurdmises.

Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupi juhi Vello Palmitsa sõnul kahtlustatakse mehi sissemurdmises Risti tanklasse, Martna kogukonnakohvikusse ja Kirblas asuvasse motopoodi. Politsei on sissemurdmiste uurimises oma töö teinud ja saatnud kriminaaltoimiku Lääne ringkonnaprokuratuuri.

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokuröri Marelle Ulla sõnul on senise menetluse käigus esitatud kahtlustus kolmes vargusepisoodis