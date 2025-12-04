Lääne-Nigula volikogu liige istungil: vat jõulunaist tahaks!

Lääne-Nigula vallavolikogu liige Ago Kirsipuu (Isamaa nimekiri) esitas eilsel istungil korduvalt eelarvamuslikke ja naisi alavääristavaid küsimusi ja ettepanekuid, sest üks vallavolikogu esimehe kandidaat oli naine.

Esimehe valimine päädis Kirsipuu joviaalse hüüatusega: „Vat jõulunaist tahaks!”

60aastane parteitu suurtalunik on oma sõnakasutusega silma torganud ka varem. Mullu jaanuaris tõi Kirsipuu volikogu istungile transpordipuuri pistetud kassi, kelle ta väitis end olevat küla vahelt kinni püüdnud.

2023. aasta septembris küsis Kirsipuu istungil viibinud kirikuõpetaja Kristo Hüdsi käest, kas kogukond on talle andestanud, et ristiusk toodi meile tule ja mõõgaga.

Eile tegi Kirsipuu istungil ettepaneku esimese päevakorrapunkti sõnastust muuta, kui Lääne-Nigula vallasekretär Kristi Sadulsepp oli selle ette lugenud.

„