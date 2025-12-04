Wiedemanni spordihoones peeti Sportland Läänemaa koolinoorte 3×3 meistrivõistlused

Wiedemanni spordihoone Haapsalus täitus 3. detsembril sportliku ja tõelise korvpalliõhkkonnaga, kui toimusid Sportland Läänemaa koolinoorte 3×3 meistrivõistlused.

Sellist korvpallipäeva korraldati esmakordselt – kõik vanuseklassid mängisid oma turniiri ühel ja samal päeval. Kokku osales 32 võistkonda ehk 126 õpilast kümnest Läänemaa koolist.

4.-5. klassi poisid

