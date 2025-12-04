Wiedemanni spordihoones peeti Sportland Läänemaa koolinoorte 3×3 meistrivõistlused

Carol Stopkin, Spordiliit Läänela

Kohal oli ka Herilaste maskott. Greete Tikerpuu

Wiedemanni spordihoone Haapsalus täitus 3. detsembril sportliku ja tõelise korvpalliõhkkonnaga, kui toimusid Sportland Läänemaa koolinoorte 3×3 meistrivõistlused.

Sellist korvpallipäeva korraldati esmakordselt – kõik vanuseklassid mängisid oma turniiri ühel ja samal päeval. Kokku osales 32 võistkonda ehk 126 õpilast kümnest Läänemaa koolist.

4.-5. klassi poisid

  1. Taebla kool (Kevin Avila, Armin Tamm, Regor Peikel ja Robert Reinaru, õpetaja Mikk Päeske).
  2. Haapsalu põhikool 1 (Remi Koppe, Kristjan Kruusmann ja Sten Lavrusenko, õpetaja Erkki Lass).
  3. Oru kool (Remi Heilu, Robin Notton, Madis Kõrvemaa ja Kenert Prik, õpetaja Renno Silde).

