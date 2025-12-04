Läänemaa järelkasvuvõistlustel selgusid säravad noored mitmevõistlejad

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

1-2 kl T Kaja Ladva 3-4 kl T Kaja Ladva 3-4kl Kaja Ladva

Pika ja toreda traditsiooniga järelkasvuvõistlused tõid taas kokku rohkelt lapsi ja noori, kellele meeldib ennast mitmekülgselt proovile panna.

Võistluskavas oli 1.–4. klassi sportlastel 25 meetri jooks, hoota kolmikhüpe, topispallivise ja kõrgushüpe. 5.–12. klassi kergejõustiklaste jaoks pakkusid põnevust kuulitõuge, kõrgushüpe, 25 meetri jooks ning hoota kolmikhüpe.

Kohale tulnud noorte hulk oli muljet avaldav ja tulemused rõõmustasid nii treenereid kui ka pealtvaatajaid.

1.-2. klass (punkte)

Moona Kiisler 26 Grit Klopman 24 Hanna Mariita Heimvell 23 Uku Kõllamaa 30 Gregor Nekraš 24 Christopher Gleizdans 22

3.-4. klass (punkte)