Inglane tahab tuua Lääneranna lapsed ragbi juurde

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

ragbiloo_pildid_Juhan_Hepner (7) Foto Juhan Hepner ragbiloo_pildid_Juhan_Hepner (6) Foto Juhan Hepner ragbiloo_pildid_Juhan_Hepner (5) Foto Juhan Hepner Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Kirblas mootorrattapoodi ja kohvikut pidav Chris Hale on võtnud oma südameasjaks Lääneranna lastele ragbi õpetamise. Ta loodab, et ragbi kogub populaarsust ja ehk võiks ühel päeval mõni kohalikest lastest jõuda ka Eesti koondisesse.

„Kas tahad olla minu sõber? Ma jään sind igatsema,” ütles üks väike Virtsu kooli poiss Chris Hale’ile inglise keeles pärast viimase kevadise ragbitreeningu lõppu Virtsus, kui Lääne Elu oli Hale’iga kooli fuajees intervjuu tarvis maha istunud. „Küll me suvel kohtume,” rahustas Hale poissi.

Kui Varbla kooli lapsed on ragbiga saanud tutvust teha juba eelmisest aastast, siis Virtsu koolis on Hale seda tutvustanud tänavu kevadel alles paaril korral. Lisaks on ta käinud korra ragbit näitamas Pärnu linna territooriumile jäävas Tõstamaa koolis. Lääne Elu käis vaatamas Virtsu laste viimast suve-eelset trenni, mis seekord peeti kooli võimlas, mitte staadionil.

Chris Hale oli ise professionaalne ragbimängija aastatel 1992–2002. Hiljem on ta olnud veel Liverpooli amatöörragbiklubi Sons of Lazarus peatreener. Hale oli Inglismaal abielus eestlannaga ja sai tütre. Ta saab oma endise abikaasaga aga hästi läbi ja kui laps emaga Ees